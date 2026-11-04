ترامب يعلن تعليق المساعدات الأمريكية لإسرائيل

وطن للأنباء: بخطوة تتزامن مع انتخابات التجديد النصفي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وقف حزمة الدعم السنوية المقدمة لإسرائيل، والبالغ قيمتها نحو 4 مليارات دولار، مشيراً إلى أن تل أبيب لم تعد بحاجة إلى هذه الأموال.

ترامب: اتفقنا على وقف التحويلات المالية لإسرائيل

في حديث على منصة «فوكس نيوز»، ردّ ترامب سبب وقف الدعم إلى أن بعض الديمقراطيين والسياسيين اليساريين يستخدمون هذه المساعدات ذريعة لمهاجمة الجمهوريين، فضلاً عن أن إسرائيل لم تعد بحاجة إلى هذه الأموال.

وكان ترامب قد صرّح، في مقابلة سابقة مع شبكة «فوكس نيوز»، بأنه توصل مع نتنياهو، قبل بضعة أشهر، إلى اتفاق يقضي بوقف التحويلات المالية السنوية لإسرائيل، التي قدّرها بنحو أربعة مليارات دولار.

وقال ترامب إن الطرفين اتفقا "على التوقف عن دفعها... لن ندفع لإسرائيل بعد الآن»، مضيفاً أن «الإسرائيليين لا يمانعون ذلك، لأنهم أصبحوا دولة مزدهرة، ولا يحتاجون إلى هذه التحويلات".

انتخابات التجديد النصفي تضع الدعم لإسرائيل تحت المجهر

وقد انطلقت الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة اليوم، وسط تململ الناخبين من سياسات ترامب، وغياب خطوات جادة في برنامج الجمهوريين لتخفيف أعباء الأزمة المعيشية، مقابل تركيزهم على الولاء والطاعة لإسرائيل.

ويأتي إعلان ترامب في ظل تصاعد الجدل بشأن الدعم الأميركي لإسرائيل، وتحول المساعدات المالية والعسكرية المقدمة لها إلى إحدى القضايا المطروحة في السجل السياسي والانتخابي داخل الولايات المتحدة.