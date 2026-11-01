الاحتلال ومستوطنوه يحتجزون معلمو مدرسة جنبا بمسافر يطا

وطن للأنباء: احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، معلمي مدرسة جنبا الأساسية المختلطة بمسافر يطا.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال احتجزت 10 معلمين ومركبتهم في طريق خلة الضبع بمسافر يطا ونقلتها إلى معسكر جنبا.

في سياق متصل، منع المستوطنون اطباء الإغاثة الطبية، من الوصول إلى قرى المسافر وخربة المجاز بمسافر يطا.

وتقوم قوات الاحتلال والمستوطنون بإغلاق الطرق وتمنع المعلمون والطلبة من الوصول إلى المدارس بمسافر يطا وباديتها، للضغط عليهم وتهجيرهم من القرى وعرقلة العملية التعليمية.

في سياق آخر، استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على 20 رأسا من الماشية في بادية يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط الاعلامي أسامة مخامرة، إن قوات الاحتلال استولت على قطيع إبل مكون من 20 رأسا، تعود للمواطن نايف الأتيمين بالقرب من أم قصة ببادية يطا، ونقلها لأحد معسكرات الاحتلال بدعوى دخولها لمنطقة المحمية الطبيعية.