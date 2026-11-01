مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون في بلدة كفر مالك شمال شرق رام الله

وطن للأنباء: هاجم مستوطنون، اليوم الأحد، قاطفي الزيتون في بلدة كفر مالك، شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين تسللوا إلى أراضي المواطنين في البلدة، ولاحقوا قاطفي الزيتون واعتدوا عليهم بالضرب، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم، في محاولة لمنعهم من مواصلة قطف الزيتون.

وفي إطار الاعتداءات المتواصلة بحق قاطفي الزيتون، رصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أمس السبت،19 اعتداءً نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون بحق المزارعين وأراضيهم في 7 محافظات بالضفة الغربية.

وتنوعت الاعتداءات بين إصابة مزارعين بالضرب، واعتقال مواطن أثناء قطف الزيتون، واحتجاز عائلات وتهديدها بالسلاح، وسرقة المحاصيل والمعدات الزراعية، وتحطيم مركبات وممتلكات، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، إلى جانب تجريف أشجار الزيتون وإتلاف الأراضي الزراعية.