مقتل شخص وإصابة 3 في جرائم إطلاق نار وعنف بالداخل المحتل

وطن للأنباء: قُتل رجل، صباح اليوم الأحد، جراء جريمة إطلاق نار في بلدة عسفيا بمنطقة الكرمل، فيما أُصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة في حوادث إطلاق نار وعنف ببلدات زيمر وكفرمندا وأم الفحم بالداخل المحتل.

وبذلك، ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 174 قتيلا وقتيلة، وسط استمرار تصاعد الجريمة والعنف وانتقادات لشرطة وحكومة الاحتلال على خلفية إخفاقهما في الحد من انتشار السلاح وملاحقة عصابات الإجرام.