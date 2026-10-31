وفد إيراني إلى الدوحة لدفع المفاوضات مع قطر.. وطهران تنفي وجود محادثات مع واشنطن

وطن للأنباء: أفادت مصادر لوكالة "تسنيم"، اليوم السبت، عن توجّه وفد إيراني إلى الدوحة، في حين أنّه "لا توجد أي مفاوضات مع الولايات المتحدة مطروحة على الطاولة في قطر".

وأوضحت المصادر للوكالة أنّ زيارة الوفد الإيراني إلى قطر تهدف إلى دفع المفاوضات الأخيرة مع قطر قدماً.

وكان وفد قطري برئاسة المستشار الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عقد اجتماعات في طهران بالتنسيق مع واشنطن، بحث خلالها العلاقات والتطوّرات الإقليمية والوساطة بين إيران والولايات المتحدة الأميركية.

وأكد مسؤول ​إيراني ​كبير، ​الأربعاء الماضي، أن ​قطر لم تقدم ​أي ​اقتراح جديد لطهران، بل ‌طرحت ⁠أفكاراً غير مقبولة، مضيفاً ​أنّ ​إيران "⁠لن تُبدي ​أي ​مرونة ⁠في ما يتعلق ⁠بالملف ​النووي".

يأتي ذلك في وقتٍ تجري تحركات دبلوماسية لخفض مستوى التوتر في المنطقة مع تصاعد التهديدات بشن عدوان جديد على إيران وتوعّد الأخيرة بالردّ بأضعاف.