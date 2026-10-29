الاحتلال يشرع بإقامة مستوطنة جديدة وشق طريق استيطانية في المجد بالخليل

وطن للأنباء: شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ببناء مستوطنة جديدة وتعبيد طريق استيطاني بالمجد جنوب غرب الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال ترافقها مجموعات من المستوطنين، شرعت بأعمال تجريف وبناء لإنشاء مستوطنة جديدة على أراضي المواطنين شرق قرية المجد غرب بلدة دورا، وتعبيد طريق استيطانية توصل إلى تلك المستوطنة.

وقال رئيس مجلس قروي المجد ياسر المشارقة، إن قوات الاحتلال ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت بالاستيلاء التدريجي على أراضي الأهالي شرق القرية، ومنعتهم منذ ذلك الوقت من الوصول إليها.

وأضاف أن ما تم الاستيلاء عليه يزيد عن 2000 دونم من الأراضي الزراعية والمراعي، التي تشكل مصدر الدخل الأساسي لعدد كبير من سكان القرية، وأن قوات الاحتلال والمستوطنين شرعوا اليوم بالحفر والبناء لإقامة مستوطنة جديدة على أراضي القرية، أطلقوا عليها اسم "مجد"، في محاولة منهم للاستيلاء على اسم قرية أيضا.

وأكد أن الاحتلال والمستوطنين قاموا بتعبيد طريق يزيد طولها عن ثلاثة كيلو متر، تم شقها من أراضي القرية، تربط المستوطنة الجديدة بمستوطنة "نيجهوت" والطريق الواصل الى الأراضي المحتلة عام 1948، الأمر الذي يهدد بحرمان الأهالي من آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية المحيطة والممتدة على طول تلك الطرق.