الاحتلال يهدم جدارية للشهيد أبو عطوان في دورا بالخليل

وطن للأنباء: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، جدارية للشهيد باجس أبو عطوان في بلدة دورا جنوب غرب الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اقتحمت بلدة دورا ترافقها جرافة عسكرية، وانتشرت على الطرقات وفي محيط منازل المواطنين وسط إطلاق لقنابل الغاز السام المسيل للدموع، قبل أن تهدم بالجرافات نصبا تذكاريا "جدارية" للشهيد باجس أبو عطوان، وسط البلدة.

كما نصب الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل قرية خرسا جنوب البلدة، وأوقف مركبات المواطنين ومنع تنقلهم، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت، ظهر اليوم، نصبا تذكاريا للشهداء في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.