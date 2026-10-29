عباس يدعو قبرص لدعم جهود السلام ويؤكد ضرورة توحيد غزة والضفة تحت ولاية الدولة الفلسطينية

وطن للأنباء: أكد الرئيس محمود عباس ضرورة الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بما يضمن تثبيت الاستقرار وإعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تحت ولاية دولة فلسطين ومؤسساتها الشرعية، مشددا على أنه لا بديل عن الشرعية الفلسطينية ومؤسساتها الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاء عباس، اليوم الخميس، رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس في العاصمة نيقوسيا، حيث بحثا العلاقات الثنائية وآخر المستجدات في فلسطين والمنطقة، والجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار.

وأطلع عباس نظيره القبرصي على الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، في ظل استمرار القتل والتدمير والتجويع ومحاولات التهجير، كما حذّر من تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين والتوسع الاستيطاني ومحاولات الضم والتهجير في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وتناول اللقاء الأزمة المالية الفلسطينية جراء استمرار احتجاز أموال المقاصة، التي بلغت قيمتها نحو 7 مليارات دولار، وما يترتب على ذلك من تفاقم الأزمة المالية والضغط على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأكد عباس استعداد الجانب الفلسطيني لتقديم موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة خلال عام 2027، في حال إزالة العقبات وتوفير الظروف اللازمة لإجرائها، مشيرا إلى أهمية دعوة ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول لتقييم الأوضاع والعمل على تذليل العقبات.

ودعا عباس قبرص إلى الاضطلاع بمساعٍ حميدة لدعم جهود السلام وتقريب وجهات النظر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مستفيدة من علاقاتها مع الطرفين ومواقفها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني والشرعية الدولية.

من جانبه، ثمن عباس مواقف قبرص الداعمة للحقوق الفلسطينية، والمساعدات الإنسانية التي تقدمها، خاصة لقطاع غزة، مؤكدا أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين.