قتيل بجريمة دهس في كفر قرع وحصيلة القتلى ترتفع إلى 172 من بداية العام الجاري

وطن للأنباء: قُتل شخص يبلغ من العمر (42 عاما) مساء أمس الأربعاء، جراء دهسه بعد شجار في جريمة ارتُكبت في كفر قرع داخل أراضي العام 1948.

ووصلت حصيلة ضحايا جرائم القتل في اللأراضي المحتلة عام 1948، منذ بدء العام الجاري إلى 172 قتيلا وقتيلة، في حصيلة تعكس استمرار استفحال أزمة الجريمة والعنف التي تشهدها البلدات العربية.

يأتي ذلك وسط انتقادات متواصلة لشرطة وحكومة الاحتلال على خلفية الإخفاق في الحد من انتشار السلاح، ومكافحة الجريمة المنظمة، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم القتل.