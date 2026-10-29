الاحتلال يقصف بالمدفعية مناطق متفرقة من قطاع غزة

وطن للأنباء: تعرض قطاع غزة منذ فجر اليوم الخميس، لسلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي وإطلاق النار، في تصعيد الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لخرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية، بأن آليات الاحتلال تواصل إطلاق النار بشكل مكثف تجاه خيام النازحين في مواصي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وأشارت إلى أن آليات الاحتلال أطلقت النار شمالي مخيم البريج وسط القطاع.

وأضافت أن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 74564 شهيداً، 175770 مصاباً، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن آلاف الشهداء ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل صعوبة وصول طواقم الإنقاذ إليهم.