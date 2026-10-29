الاحتلال يعتقل 7 مواطنين خلال اقتحام قرية قريوت جنوب نابلس

وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 7 مواطنين خلال اقتحام قرية قريوت جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وشنت حملة مداهمات وتفتيش للمنازل في القرية، بالإضافة إلى تخريب ممتلكان المواطنين خلال الاقتحام.

وأكدت المصادر، أن قوات الاحتلال قامت بالتنكيل بالمعتقلين خلال عملية اعتقالهم.

وبيت تلك المصادر أن المعتقلين هم:

1: بشار صادق يوسف معمر

2: حارث محمد حسن علان

3: ناصر أحمد بدوي بوم

4: عمير ناصر أحمد بوم

5: عوض راتب اسمر لبوم

6: خالد حسام يوسف عازم

7: يوسف حسام يوسف عازم