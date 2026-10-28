الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في سلوان جنوب المسجد الأقصى

وطن للأنباء: أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، مقدسيا على هدم منزله في سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وذكرت محافظة القدس، أن سلطات الاحتلال أجبرت المقدسي موسى الأعور على هدم منزله في حي عين اللوزة في سلوان.

وتجبر سلطات الاحتلال المواطنين الفلسطينيين، خاصة في مدينة القدس المحتلة، على هدم منازلهم ذاتيا بحجة عدم الترخيص، ومن يرفض هذا الإجراء تقوم جرافات الاحتلال بهدم المنزل وفرض تكاليف باهظة على المالك.

وتمتنع بلدية الاحتلال في القدس عن منح الفلسطينيين تراخيص بناء، وتهدم أو تجبرهم على هدم منازلهم، في إجراء يتنافى مع القوانين الدولية والشرائع الإنسانية التي تكفل الحق في السكن، في إطار ممارسات الاحتلال الممنهجة لتهجير الفلسطينيين قسرا من مدينة القدس، مقابل توسيع المستعمرات في المدينة ومحيطها.