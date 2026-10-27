الاحتلال يهدم 6 نصب تذكارية للشهداء في نابلس وقلقيلية

وطن للأنباء: هدمت قوات الاحتلال، منذ صباح الثلاثاء، 6 نصب تذكارية للشهداء في محافظتي نابلس وقلقيلية، بينها 5 في بلدات بمحافظة نابلس ونصب واحد في بلدة كفر قدوم بقلقيلية، في إطار استهداف المعالم الفلسطينية في الضفة.

وفي نابلس، أفادت مصادر محلية بأن عمليات الهدم طالت نصبًا تذكارية في قرى عزموط وروجيب وعراق بورين وبيت فوريك ومادما وبيتا، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال.

وفي قرية بورين، جنوب نابلس، تواصلت اقتحامات قوات الاحتلال منذ ساعات الفجر، وتخللتها مداهمة عشرات المنازل واحتجاز نحو 60 فلسطينيا، إلى جانب تحويل منازل إلى ثكنات عسكرية.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد استهداف النصب التذكارية والرموز الفلسطينية، التي توثق أسماء الشهداء وتخلّد ذكراهم في البلدات والقرى الفلسطينية.اقرأ كتب التاريخ

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قد قالت، الأسبوع الماضي، إن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا 18 اعتداء على النصب التذكارية والرموز الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس، منذ مطلع عام 2026، من دون احتساب اعتداءات الثلاثاء.

وأوضحت الهيئة، في معطيات الرصد والتوثيق، أن الاعتداءات شملت 16 اعتداء على نصب وصروح تذكارية، واعتداء على ضريح، وآخر استهدف جداريات لشخصيات فلسطينية، مشيرة إلى أن بعض الاعتداءات طالت أكثر من نصب أو موقع.