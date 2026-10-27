الاحتلال يطلق قنابل الغاز صوب المستشفى الأهلي ويغلق طرقًا في الخليل

وطن للأنباء: أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المستشفى الأهلي في مدينة الخليل، ما أدى إلى تسرب الغاز إلى أقسام وغرف المرضى، وسط حالة من الاختناق والهلع، بالتزامن مع مواصلة قوات الاحتلال عمليتها العسكرية وتشديد إجراءاتها في المدينة لليوم الخامس على التوالي.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة في محيط المستشفى الأهلي، بالتزامن مع تفتيش المركبات والتدقيق في هويات المواطنين في محيطه، والاستيلاء على مركبات تحمل لوحات تسجيل صفراء من ساحته.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت، في وقت لاحق، قنابل الغاز المسيل للدموع في محيط مسجد أبو الضبعات، فيما وردت أنباء عن إصابة سائق مركبة برصاص الاحتلال في منطقة سدة الفحص، واستدعاء مركبة إسعاف إسرائيلية لنقله، دون أن تتوفر معلومات إضافية عن حالته الصحية.

وفي سياق متصل، أعادت قوات الاحتلال إغلاق جسر حلحول، ما تسبب في إعاقة حركة المركبات، كما أغلقت طريق فرش الهوى في مدينة الخليل، في ظل تشديد القيود العسكرية على مداخل المدينة والبلدات المحيطة بها.

وفي منطقة دوار الجلدة، نُظمت وقفة شعبية ورسمية وصحفية تنديدًا بإجراءات الاحتلال وتهجير المواطنين من المنطقة، وسط تصاعد الإجراءات العسكرية التي تؤثر في حركة المواطنين وتنقلهم.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الإجراءات العسكرية الإسرائيلية في محافظة الخليل، وما يرافقها من تضييق على حركة المواطنين والمركبات، وإعاقة الوصول إلى المرافق الحيوية، بما فيها المؤسسات الصحية.