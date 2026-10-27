اعتقال أربعة مواطنين وتحويل منازل إلى ثكنات عسكرية ومراكز تحقيق في جنين

وطن للأنباء: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، الحي الشرقي من مدينة جنين وبلدة جبع جنوبا، وداهمت منازل المواطنين، وحوّلت عددا منها إلى ثكنات عسكرية ومراكز للتحقيق الميداني، فيما أجبرت عائلات على إخلاء منازلها عنوة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أجبرت المواطن وليد جلامنة "أبو سكر" وإخوانه على مغادرة منازلهم بالقوة، قرب مسجد خالد بن الوليد في الحي الشرقي من جنين، وأبلغتهم بعدم العودة إليها قبل مرور ست ساعات.

وفي بلدة جبع، حوّلت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين إلى ثكنات عسكرية، ومراكز للتحقيق الميداني، واعتقلت شبانا، وأخضعتهم للتحقيق، قبل الإفراج عنهم لاحقا.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية جنوبا، واعتقلت أربعة مواطنين، وهم: جمال الرجا ونجله محمد من منطقة كحليشة، وعلاء وفادي أبو فراشة من بلدة قباطية، قبل انسحابها من المنطقة.