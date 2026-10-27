الأرصاد الجوية: أمطار غزيرة وعواصف رعدية تلوح في الأفق وتحذيرات من الفيضانات يومي الثلاثاء والأربعاء

وطن للأنباء:حذّرت دائرة الأرصاد الجوية من تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي نهار يومي الثلاثاء والأربعاء، تتراوح شدتها بين المتوسطة والشديدة، ويتركز تأثيرها بشكل خاص على المناطق الجنوبية والشرقية من فلسطين.

ومن المتوقع أن تشهد البلاد سقوط زخات متفرقة من الأمطار، قد تكون غزيرة أحيانًا ومصحوبة بعواصف رعدية، ما يرفع من احتمالية تشكّل السيول والفيضانات، لا سيما في الأودية والمناطق المنخفضة، وبشكل خاص في المناطق الجنوبية والشرقية

ودعت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنّب الاقتراب من مجاري الأودية والسيول، والانتباه من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، حفاظًا على السلامة العامة.