أثار موجة انتقادات.. نتنياهو ينشر صورة لانفجار نووي فوق "تل أبيب"

وطن للأنباء: نشر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الأحد، صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لانفجار نووي فوق "تل أبيب"، محذرًا من أن "إسرائيل تواجه خطرًا وجوديًا"، وذلك قبل يومين من الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول.

وبحسب موقع "i24NEWS"، نشر نتنياهو الصورة عبر حسابه على منصة "إكس"، مرفقًا بها تصريحات للمعلق السياسي اليميني يوآف بلومبرغ، تحذر من التهديد الإيراني واحتمال امتلاك طهران أسلحة نووية.

وجاء في المنشور: "دولة إسرائيل تواجه خطرًا وجوديًا حقيقيًا وملموسًا. إذا امتلك الإيرانيون أسلحة نووية، فلن يبقى شيء كما كان".

ووصف المنشور الجدل المحيط بالحكومة بأنه "ستار دخاني ضخم لإخفاء القضية الوحيدة التي تتجاوز كل القضايا الأخرى بفارق كبير"، مضيفًا: "إذا سقطت قنبلتان ذريتان في وسط البلاد، فمن سيهتم بكل هذه العواصف المفتعلة؟".

وقال نتنياهو إن أمام إسرائيل "عامين آخرين من ولاية ترامب لإنهاء المهمة في إيران"، محذرًا من أن "الأجيال المقبلة لن تسامحنا إذا أضعنا هذه الفرصة التاريخية"، وفق تعبيره.

وأضاف المنشور أن المهمة لا يمكن أن ينجزها رئيس وزراء "لا يستطيع رفع الهاتف وإجراء محادثة متواصلة وشخصية مع ترامب"، أو "لا يستطيع الصمود أمام ضغوط مقابلة تلفزيونية".

وتأتي هذه التصريحات وسط اتهامات وجهها منتقدون لنتنياهو بالسعي إلى تجديد الحرب على إيران للتأثير في انتخابات 27 أكتوبر أو تأجيلها، وهي اتهامات نفاها رئيس الوزراء.

وذكرت تقارير أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، قال خلال اجتماع خاص حديث إنه لا يرى حاجة عملياتية لضرب إيران قبل الانتخابات.

وردّ رئيس حزب "ياشار" غادي آيزنكوت على منشور نتنياهو، متهمًا إياه بإثارة الذعر واستخدام أساليب التخويف والتضليل في الحملات الانتخابية.

وكتب آيزنكوت عبر منصة "إكس": "نتنياهو، أنت في حالة هستيريا. كما في كل حملة انتخابية، الأسلوب القديم نفسه من الأكاذيب وأساليب التخويف مجددًا. وهذه المرة، تهدد المواطنين الإسرائيليين بالدمار الشامل، بعد أن فشلت في تحقيق أهداف الحرب ضد إيران".

وأضاف أن نتنياهو انتقل من الوعود بتحقيق "النصر الكامل" إلى شعار "لن نستسلم"، معتبرًا أن ذلك يلخص إخفاقاته. وتوقع آيزنكوت أن يعبر الناخبون عن موقفهم في صناديق الاقتراع، قائلًا إن حزبه سيشكل الحكومة المقبلة ويقود إسرائيل نحو الأمن والازدهار.

من جانبه، انتقد رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان نشر الصورة، وكتب: "تحديث: نشر رئيس وزراء إسرائيل صورة لقنبلة ذرية فوق تل أبيب. أطلب إبعاده عن شبكات التواصل الاجتماعي. لقد فقد الرجل والمحيطون به صوابهم. الضغوط تتزايد".

وأضاف غولان أن يوم الثلاثاء سيشهد استبدال من وصفهم بمثيري الذعر، وإعادة الأمن والعقلانية إلى إسرائيل.

