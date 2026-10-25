شهيد وإصابات بنيران الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة

وطن للأنباء: استُشهد مواطن وأُصيب آخرون، اليوم الأحد، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف حي الشيخ ناصر شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، فيما أصيب مواطن برصاص الاحتلال في مخيم جباليا شمال القطاع.

كما وصلت إصابة إلى مستشفى شهداء الأقصى، جراء إطلاق النار من رشاشات الاحتلال شرق مخيم المغازي، وسط القطاع.

ووفق مصادر طبية، ارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 74,544 شهيدا، و175,692 مصابا.

وبينت المصادر ذاتها أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,551، والإصابات إلى 5,573، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 842.