بنك القدس يشارك في إطلاق فعاليات "الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب 2026"

وطن للأنباء: شارك بنك القدس اليوم الأربعاء في حفل إطلاق فعاليات "الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب للعام 2026"، والذي نظمته سلطة النقد الفلسطينية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي وجمعية البنوك في فلسطين، في مدرسة شهداء بيت وزن الثانوية المختلطة بمحافظة نابلس، بحضور رسمي ومصرفي رفيع المستوى.

وجرى حفل الإطلاق بحضور معالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية السيد يحيى شنار، ومعالي وزير التربية والتعليم العالي أ.د. أمجد برهم، وعطوفة محافظ نابلس السيد غسان دغلس، ورئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في فلسطين ماهر المصري والرئيس التنفيذي لبنك القدس محمد شاور إلى جانب ممثلي القطاع المصرفي والأسرة التربوية والشخصيات الاعتبارية.

وتأتي مشاركة بنك القدس في هذا الحدث السنوي الهام تجسيداً لدوره الريادي في تعزيز الوعي والثقافة المالية والمصرفية لدى طلبة المدارس، وتنمية مهاراتهم في إدارة مواردهم المالية، بالإضافة إلى تعريفهم بالخدمات المصرفية الرقمية الحديثة وسبل استخدامها بأمان ومسؤولية.

وفي تعليق له على هذه المشاركة، أكد محمد شاور الرئيس التنفيذي لبنك القدس على الأهمية الاستراتيجية لهذا الحدث قائلًا: إن مشاركتنا في الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب تعكس التزامنا الراسخ بمسؤوليتنا المجتمعية والوطنية تجاه الاستثمار في مستقبـل أجيالنا الناشئة. نحن في بنك القدس نؤمن بأن بناء اقتصاد متين يبدأ من تمكين الطلبة وتزويدهم بالمعرفة المالية والرقمية اللازمة لتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية سليمة ومسؤولة، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تعزيز الشمول المالي في فلسطين."

ومن المقرر أن ينخرط طاقم بنك القدس بفاعلية في النشاطات الميدانية للأسبوع المصرفي، والتي تشمل زيارات توعوية للمدارس تستهدف طلبة الصفوف السابع والثامن والتاسع في مختلف المحافظات، إلى جانب دعم الفعاليات الرقمية والمسابقات المقامة عبر تطبيق "مصرفي" لتعريف الطلبة بالخدمات البنكية وحثهم على الابتكار والوعي المالي.