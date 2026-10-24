بشار المصري يستقبل الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين في روابي

وطن للأنباء: استقبل مؤسس مدينة روابي بشار المصري في مكتبه بالمدينة، وفد من الاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين برئاسة الأمين العام للاتحاد مراد السوداني، في لقاء تناول واقع الثقافة الفلسطينية ودور المؤسسات والشخصيات الوطنية في تعزيز الحضور الثقافي الفلسطيني وترسيخ الهوية الوطنية، وضم الوفد عضوي الأمانة العامة عبد السلام العطاري وجمعة الرفاعي.

وأكد اللقاء على الثقافة باعتبارها ركيزة أساسية في الحفاظ على الهوية الوطنية، وصون السردية الفلسطينية وتعزيز حضورها عربياً ودولياً، إلى جانب أهمية تكامل الأدوار بين القطاع الثقافي والقطاع الخاص في دعم المبادرات التي تخدم المجتمع الفلسطيني، وتنهض بالواقع الثقافي الفلسطيني.

ورحب المصري بوفد الاتحاد، واستعرض تجربة مدينة روابي ومسيرتها في احتضان التجارب الثقافية والفنية باعتبارها تجربة فلسطينية نموذجية في بناء مدينة حديثة وتوفير بيئة متكاملة للسكن والعمل والاستثمار، وشدد المصري على أهمية الثقافة في التعبير عن تطلعات الشعب الفلسطيني وتعزيز حضوره على المستويين العربي والدولي.

من جانبه، أطلع السوداني بشار المصري على دور الاتحاد تاريخياً في توحيد الجهود الثقافية للحفاظ على الهوية والسردية الفلسطينية، وأشاد الأمين العام بدور بشار المصري وإسهاماته في دعم المبادرات والمشاريع الفلسطينية في المجالات التنموية والمجتمعية، مشدداً على أهمية تضافر الجهود الوطنية لدعم الثقافة وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الراهنة.