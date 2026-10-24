مستوطنون يُهاجمون مزارعين شمال سلفيت ويُحطمون مركبة

وطن للأنباء: هاجم مستوطنون، يوم السبت، مزارعين في قرية مردا شمال سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة، أثناء قطفهم ثمار الزيتون في منطقة الواد الأحمر شرق القرية.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا مزارعين وحطموا مركبة أحدهم، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم، ومنعوهم من مواصلة قطف ثمار الزيتون.

وتتصاعد اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال على الفلسطينيين وأراضيهم في الضفة الغربية خلال موسم قطف الزيتون، وتشمل مهاجمة المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، وسرقة المحاصيل وإتلاف الأشجار.