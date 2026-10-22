شهيد و13 إصابة في غارات الاحتلال على قطاع غزة

وطن للأنباء: استشهد مواطن، اليوم الخميس، إثر غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي استهدفت دراجة كهربائية وسط قطاع غزة، فيما أصيب 13 مواطنا، إحداها جروحهم خطيرة، جراء قصف مسيرة إسرائيلية في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال شن غارة استهدفت دراجة كهربائية وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد مواطن، وإصابة أخرين.

وفي السياق، أصيب 13 مواطنا، بينها إصابة وصفت بالخطيرة، جراء استهداف مسيرة للاحتلال حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.