رئيس سلطة الأراضي يبحث مع مجلس قروي جفنا احتياجات البلدة المتعلقة بقطاع الأراضي والمشاريع التنموية

وطن للأنباء: بحث رئيس سلطة الأراضي الوزير علاء التميمي، خلال زيارته مجلس قروي جفنا في محافظة رام الله والبيرة، مع رئيس المجلس السيد جورج عودة وعدد من أعضاء المجلس القروي، مجموعة من القضايا والاحتياجات المرتبطة بقطاع الأراضي وسبل تعزيز التعاون المشترك.

وجرى خلال اللقاء بحث احتياجات المجلس والبلدة لإقامة عدد من المشاريع التنموية والخدماتية على أراضٍ حكومية، ومناقشة الإمكانيات المتاحة وآليات متابعة الطلبات ذات العلاقة وفق الأصول والإجراءات القانونية المعتمدة، بما يخدم احتياجات المواطنين ويسهم في دعم التنمية المحلية.

كما ناقش الجانبان سبل تطوير التعاون الفني والإداري بين سلطة الأراضي والمجلس القروي، بما في ذلك تعزيز الربط الإلكتروني وتبادل البيانات والمعلومات ذات العلاقة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد التميمي حرص سلطة الأراضي على تعزيز التواصل مع الهيئات المحلية ومتابعة احتياجاتها المرتبطة بقطاع الأراضي، والعمل على معالجة القضايا المطروحة ضمن الأطر القانونية، وبما يحقق الاستخدام الأمثل لأملاك الدولة ويسهم في تنفيذ المشاريع ذات المنفعة العامة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس قروي جفنا جورج عودة أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع سلطة الأراضي، بما يسهم في متابعة احتياجات البلدة وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالمشاريع والخدمات المحلية، وتعزيز القدرة على تنفيذ مشاريع تنموية تلبي احتياجات المواطنين.

ورافق التميمي خلال الزيارة مدير عام أملاك الدولة المهندس صادق أبو زعنونة، ومدير عام مديرية سلطة الأراضي في رام الله والبيرة الأستاذ عبد المهدي الديك، والأستاذ فادي حمدان من دائرة المساحة في المديرية.

وتأتي الزيارة في إطار نهج سلطة الأراضي في تعزيز التنسيق مع الهيئات المحلية، ومتابعة القضايا والاحتياجات الميدانية بصورة مباشرة، بما يسهم في تطوير الخدمات ودعم المشاريع التنموية وحسن إدارة الأراضي وأملاك الدولة بما يخدم المصلحة العامة.