البنك الإسلامي العربي يقدم رعايته الذهبية ويشارك في معرض فلسطين الثاني للسيارات"موتور إكس 2026"

وطن للأنباء: قدّم البنك الإسلامي العربي رعايته الذهبية لمعرض فلسطين الثاني للسيارات "موتور إكس 2026"، الذي تُقام فعالياته خلال الفترة من 20 إلى 22 تشرين الأول 2026 في قاعات سيبس للمعارض بمحافظة رام الله والبيرة، بمشاركة أكثر من 40 علامة تجارية عالمية تمثلها 14 شركة ووكالة رسمية في فلسطين.

وتأتي رعاية البنك في إطار التزامه بدعم القطاعات الاقتصادية وتعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، والمساهمة في إنجاح الفعاليات المتخصصة التي تنشّط الحركة التجارية وتفتح آفاقًا للتواصل بين الشركات والمستهلكين، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها فلسطين.

وقال أ.هاني ناصر، المدير العام للبنك الإسلامي العربي: تجسّد رعايتنا الذهبية لمعرض موتور إكس 2026 إيماننا بأهمية دعم الأنشطة الاقتصادية التي تجمع مؤسسات القطاع الخاص والجمهور، وتتيح فرصًا للتعاون وتنشيط السوق الفلسطينية. ويُعد قطاع السيارات من القطاعات المرتبطة بمجموعة واسعة من الأنشطة التجارية والخدمات، ما يجعل دعمه مساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وأضاف ناصر: نحرص في البنك الإسلامي العربي على تقديم حلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تساعد عملاءنا على اقتناء السيارات التي تلائم احتياجاتهم وإمكاناتهم. كما نواكب تنوع الخيارات والتطورات التقنية في هذا القطاع، بما يشمل المركبات الكهربائية والهجينة، ونؤمن بأهمية إتاحة المعلومات الواضحة أمام العملاء لمساعدتهم على اتخاذ قرارات شراء مدروسة.

ويتيح المعرض للزوار التعرف إلى أحدث السيارات والتقنيات المتاحة في السوق الفلسطينية، بما فيها المركبات الكهربائية والهجينة وأنظمة السلامة والقيادة الذكية، إلى جانب مقارنة الموديلات والمواصفات الفنية، والتواصل المباشر مع الوكلاء الرسميين للحصول على معلومات حول الكفالات والصيانة وقطع الغيار والحلول التمويلية والتأمينية.

وتندرج هذه الرعاية ضمن جهود البنك الإسلامي العربي المتواصلة لدعم المعارض والمبادرات الاقتصادية، وتعزيز دوره شريكًا فاعلًا في تنمية الاقتصاد الفلسطيني وتلبية الاحتياجات المصرفية والتمويلية للأفراد والشركات.