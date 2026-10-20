الأوقاف: قرعة الحج للموسم 1448هـ/ 2027 م ستُجرى إلكترونيًا يوم الخميس في مقر الوزارة

وطن للأنباء: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن قرعة الحج في المحافظات الشمالية لموسم 1448هـ / 2027م ستُجرى يوم الخميس الموافق 22-10-2026، في تمام الساعة 11:00 صباحًا، في مقر الوزارة بمدينة البيرة، وفق المعايير الموضوعة لضمان الشفافية والنزاهة في اختيار الحجاج للمحافظات الشمالية.

وجاء هذا الإعلان بناء على قرار لجنة الحج بالوزارة، التي ناقشت التقارير المقدمة من أصحاب الاختصاص حول كافة التفاصيل المتعلقة بالقرعة، بما يشمل الجوانب الفنية والإدارية والتنظيمية، لضمان سيرها بسلاسة وعدالة.

وأكدت وزارة الأوقاف أن موسم الحج يأتي بناء على "نظام تنظيم شؤون الحج" رقم (15) والذي تم إقراره في مجلس الوزراء في العام 2025. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات جاءت بناءً على توجيهات رئيس الوزراء محمد مصطفى، الذي شدد على ضرورة تقديم أفضل الخدمات للحجاج، وضمان كافة التسهيلات لهم، بما يضمن أداءهم للمناسك بسهولة ويسر، وفق أعلى المعايير الإدارية والتنظيمية.

وكانت الوزارة قد أنهت جميع الاستعدادات والترتيبات اللوجستية لإجراء القرعة إلكترونيًا، بحيث تشمل جميع التجمعات السكانية، والتي يتجاوز عددها أكثر من 453 تجمعًا سكانيًا موزعة على المحافظات الشمالية، وفقًا لعدد السكان في كل منطقة.

وأوضحت الوزارة أن عدد المواطنين الذين سجلوا عبر الموقع الإلكتروني للوزارة (www.tawaf.ps) أو من خلال مديريات الأوقاف في المحافظات الشمالية بلغ أكثر من ثلاثين ألف مواطن، مضيفة أن كافة بياناتهم أُدخلت في نظام محوسب يغطي جميع محافظات الوطن، لضمان العدالة والشفافية في اختيار الحجاج لهذا الموسم.

ودعت الوزارة جميع المسجلين إلى متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن الوزارة على موقعها لمعرفة تفاصيل القرعة ونتائجها والإجراءات التالية.