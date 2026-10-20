عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

وطن للأنباء: اقتحم مستوطنون، صباح يوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته.

وأوضحت أن المتطرفين أدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من الأقصى، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وتتواصل الطقوس في المنطقة الشرقية، وسط منع المصلين المسلمين من الوصول إلى مواقع وجود المستوطنين أو المرور عبر المسار خلال فترة الاقتحامات الصباحية وبعد الظهر.

وتفرض قوات الاحتلال قيودًا مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية، في ظل إبعاد المئات عن المسجد لفترات متفاوتة.

وتندرج هذه الاقتحامات في سياق التصعيد الاستيطاني المتواصل بحق المسجد الأقصى، وسط دعوات من جماعات المستوطنين لفرض السيطرة على المسجد وتغيير واقعه التاريخي والقانوني.