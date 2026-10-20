استشهاد زوجين وطفل وإصابة آخرين برصاص وقصف الاحتلال قطاع غزة

وطن للأنباء: استشهد زوجان وطفل مواطنين، وأصيب آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، جراء برصاص وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطن وزوجته، وإصابة آخرين، جراء قصف الاحتلال شقة سكنية غرب مدينة غزة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن طفلا استشهد برصاص قوات الاحتلال في منطقة قيزان أبو رشوان جنوب مدينة خان يونس، فيما أصيب عدد من المواطنين بالرصاص في مناطق متفرقة من المدينة، والمواصي.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال مناطق جنوب مدينة خان يونس.