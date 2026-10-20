الاحتلال يعتقل شابين من سلواد وسط مواجهات ومستوطنون يهاجمون المزرعة الشرقية

وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابين من بلدة سلواد، شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال والمستوطنين اقتحموا البلدة، واعتقلت قوات الاحتلال شابين لم تُعرف هويتهما بعد، بالتزامن مع اندلاع مواجهات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن عددا من المستوطنين تجمهروا عند مدخل بلدة المزرعة الشرقية، بحماية قوات الاحتلال، وقاموا بأعمال استفزازية في محيط منازل المواطنين.

ونفذ المستوطنون الشهر الماضي 647 اعتداءً، تركزت في محافظة رام الله والبيرة بواقع 506 اعتداءات، تلتها محافظة نابلس بـ342، ثم الخليل بـ272، وجنين بـ202، وبيت لحم بـ187، وطولكرم بـ152ً، والقدس بـ149.

يتبع..