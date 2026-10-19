مستوطنون يسرقون ثمار زيتون من بلدة المزرعة الشرقية

وطن للأنباء: سرق مستوطنون، اليوم الاثنين، ثمار زيتون من بلدة المزرعة الشرقية، بمحافظة رام الله والبيرة.

وأفاد رئيس بلدية المزرعة الشرقية، عبد الصمد عبد العزيز، بأن مستوطنين سرقوا ثمار زيتون من أراضي المواطنين في منطقة الباطن، مشيرا إلى أن المستوطنين يمارسون السرقة من أشجار الزيتون في هذه المنطقة بشكل يومي، وأنهم اقتلعوا سابقا نحو 100 شجرة زيتون منها.

وأضاف أن مساحة الأراضي في المنطقة تصل إلى نحو 6000 دونم مزروعة بأشجار الزيتون وكروم العنب، وأن إنتاج الزيتون في هذه المنطقة يشكل 90% من إنتاج البلدة كاملا.

وبين عبد العزيز أن المواطنين باتوا غير قادرين على الوصول إلى تلك الأراضي بسبب اعتداءات المستوطنين المتواصلة عليهم سواء بالضرب أو برشهم بغاز الفلفل أو غيرهما من صنوف الاعتداءات، في الوقت الذي يواصل فيه المستوطنون سرقة ثمار الزيتون منها، ويتسببون بتلف جزء من الأشجار والمحاصيل جراء رعي أغنامهم فيها.