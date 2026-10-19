المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: 18 شهيدًا في غزة خلال 5 أيام جراء القصف وإطلاق النار وأوامر الإخلاء

وطن للأنباء: قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 18 مواطنًا، منهم ثلاثة أطفال وامرأتان، خلال المدة من 14 إلى 18 أكتوبر 2026، وأصابت آخرين، بينهم أطفال، في قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار استهدف تجمعات للمواطنين ومناطق سكنية وخيامًا للنازحين في قطاع غزة.

وشهدت المدة تصاعدًا في استهداف المنازل المتبقية، بما في ذلك تدمير منازل وإلحاق أضرار بمبانٍ سكنية مجاورة، بالتزامن مع إصدار أوامر إخلاء لمربعات سكنية كاملة، ما دفع السكان إلى مغادرة منازلهم وخيامهم والنزوح تحت تهديد القصف، وسط استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية وانعدام مقومات الحماية والأمان.

وكانت أبرز الهجمات التي وثقها باحثو المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ما يلي:

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة داخل الخط الأصفر شمال مدينة بيت لاهيا، عند حوالي الساعة 12:15 من يوم الأحد الموافق 18/10/2026، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه منطقة تلة الذهب بالمدينة، ما أدى إلى مقتل الطفل تامر شادي صبح، 11 عامًا، جراء إصابته بعيار ناري في الرأس، وإصابة ثلاثة أطفال آخرين، وصفت جراح اثنين منهم بالبالغة الخطورة.

وأعلنت المصادر الطبية في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، عند حوالي الساعة 12:00 من اليوم نفسه، استشهاد المواطن عثمان عايش توفيق الصوص، 53 عامًا، متأثرًا بجراحه البالغة التي أصيب بها مساء يوم الجمعة الموافق 16/10/2026، جراء إطلاق النار من قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه منطقة العطاطرة بمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

هاجمت طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ، عند حوالي الساعة 11:55 من اليوم نفسه، تجمعًا على شارع الرشيد غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد المواطن موسى عبد محمد حمودة، 23 عامًا، وإصابة أربعة مواطنين آخرين بجراح متفاوتة.

وأطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزون في المناطق الصفراء شرق خان يونس النار، عند حوالي الساعة 10:40 من اليوم نفسه، باتجاه منازل وخيام النازحين غرب المدينة، ما أسفر عن إصابة المواطنة وجدان كمال مهدي شراب، 28 عامًا، داخل منزل خالتها التي نزحت إليه منذ سبعة أشهر، محيط دوار موزة وسط خان يونس. ونقلها ذووها بسيارة مدنية إلى مجمع ناصر الطبي، حيث أدخلت فور وصولها إلى العناية الفائقة لخطورة حالتها، وبعد عشر دقائق أعلن الأطباء وفاتها متأثرة بإصابتها بعيار ناري في الصدر نفذ من الظهر.

ووصلت الطفلة مسك حازم محمود الدلو، 7 سنوات، جثة هامدة إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح في المحافظة الوسطى، عند حوالي الساعة 09:00 من اليوم نفسه، جراء إصابتها بعيار ناري في الصدر أثناء وجودها داخل خيمة ذويها غرب مخيم المغازي بالمحافظة الوسطى، خلال إطلاق النار قوات الاحتلال الإسرائيلي وآلياتها المتمركزة داخل الخط الأصفر النار تجاه خيام النازحين.

وهاجمت طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ، عند حوالي الساعة 16:20 من يوم السبت الموافق 17/10/2026، تجمعًا للمواطنين خلف مستوصف جباليا النزلة الحكومي في منطقة جباليا النزلة شمال قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين بجراح متفاوتة، توفي أحدهم بعد نحو ساعة متأثرا بإصابته، وهو المواطن عامر بشير محمد الحوراني، 29 عامًا.

هاجمت طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ، عند حوالي الساعة 13:25 من اليوم نفسه، نقطة للشرطة البحرية الفلسطينية قرب مستشفى الصليب الأحمر الميداني في شارع الرشيد الساحلي بمنطقة المواصي غربي مدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد النقيب في الشرطة عبد الجواد حاتم محمد جودة، 37 عامًا، وإصابة 13 آخرين بجراح مختلفة.

وهاجمت طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ، عند حوالي الساعة 12:25 من اليوم نفسه، تجمعًا للمواطنين قرب جسر وادي السلقا بشارع البركة جنوب مدينة دير البلح في المحافظة الوسطى، ما أدى إلى استشهاد الطفل محمد رياض سعيد أبو حماد، 14 عامًا، وإصابة أربعة مواطنين آخرين بجراح متفاوتة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة لتلقي العلاج.

وهاجمت طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ، عند حوالي الساعة 11:30 من اليوم نفسه، تجمعًا للمواطنين أمام مستوصف الحرية الحكومي في منطقة المشاهرة بحي التفاح بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد المواطنين عماد "محمد زايد" فايز جابر، 47 عامًا، وعبد الله محمد خميس جابر، 35 عامًا، وإصابة أربعة مواطنين آخرين بجراح متفاوتة، وصفت جراح اثنين منهم بالبالغة الخطورة.

وهاجمت طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ، عند حوالي الساعة 08:15 من اليوم نفسه، المواطن ماجد أحمد مصطفى الصباغ، 36 عامًا، أثناء سيره أمام سوبر ماركت شابط في محيط مدرسة دار الأرقم بحي التفاح بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاده على الفور.

وهاجمت طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ، عند حوالي الساعة 21:35 من يوم الجمعة الموافق 16/10/2026، تجمعًا للمواطنين في محيط مفترق طموس شرق شارع النصر بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد المواطن عبيدة سهيل حمد مرتجى، 28 عامًا، وإصابة ثلاثة مواطنين آخرين بجراح متفاوتة الخطورة.

وأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة داخل مناطق الخط الأصفر جنوب خان يونس، عند حوالي الساعة 21:00 من اليوم نفسه، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه المناطق المواصي، ما أدى إلى إصابة المواطنة هدى نايف عطيوي أبو عدوان، 49 عامًا بعيار ناري في الصدر. ونقلت إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، لكنها فارقت الحياة بعد وقت قصير من وصولها، متأثرة بنزيف حاد تسبب به العيار الناري.

وهاجمت طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ، عند حوالي الساعة 17:20 من اليوم نفسه، سطح منزل لعائلة شلحة، بالقرب من مقر الاتصالات الفلسطينية في جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد المواطن أدهم خليل محمد شلحة، 33 عامًا.

وأطلقت طائرة مسيرة إسرائيلية، عند حوالي الساعة 16:30 من اليوم نفسه، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه منطقة التوام غرب جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة المواطن حاتم خليل محمود حسنين، 45 عامًا بعيار ناري في الصدر، ووصفت جراحه بالبالغة الخطورة. ونقل إلى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة لتلقي العلاج، إلا أن المصادر الطبية أعلنت وفاته فور وصوله إلى المستشفى.

وأعلنت المصادر الطبية في مجمع الشفاء الطبي، عند حوالي الساعة 08:30 من صباح اليوم نفسه، استشهاد المواطن محمود خالد محمد المدهون، 31 عامًا، متأثرًا بجراحه البالغة التي أصيب بها جراء هجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ، عند حوالي الساعة 21:15 من يوم الخميس الموافق 15/10/2026، استهدف تجمعًا للمواطنين في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة. وأسفر الاستهداف في حينه عن إصابة أربعة مواطنين بجراح متفاوتة الخطورة.

أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند حوالي الساعة 18:30 من يوم الخميس الموافق 15/10/2026، أوامر بإخلاء مربع سكني كامل في محيط مسجد المتقين بمنطقة اليرموك في حي الرمال بمدينة غزة، ما دفع سكن المنطقة إلى مغادرة منازلهم وخيامهم والنزوح من المنطقة خشية تعرضهم للأذى جراء القصف والاستهداف. وبعد نحو 15 دقيقة من، قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا لعائلة أبو نحل، ويتكون من طابق واحد ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار بالغة بنحو أربعة منازل مجاورة، فضلًا عن أضرار جزئية بعدد آخر من المنازل والخيام. كما أسفر القصف عن إصابة أربعة مواطنين بجراح طفيفة، جرى نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي لتلقي العلاج.

وأصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند حوالي الساعة 17:00 من اليوم نفسه، أوامر بإخلاء مربع سكني كامل في محيط نادي خدمات المغازي، الواقع في مخيم المغازي بمحافظة الوسطى، ما دفع السكان إلى النزوح من منازلهم خشية تعرضهم للأذى جراء القصف والاستهداف. وبعد نحو ساعة، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بصاروخ منزلًا لعائلة سعدة، مكونًا من ثلاثة طوابق، في المنطقة ما أدى إلى تدميره بالكامل، وإلحاق أضرار بالغة بأربعة منازل مجاورة، فضلًا عن تعرض عشرات المنازل الأخرى لأضرار جزئية، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. وعقب الاستهداف مباشرة، تلقى أحد المواطنين اتصالًا هاتفيًا من قوات الاحتلال، أبلغ خلاله بضرورة الالتزام بإشارة الإخلاء، بحجة وجود نية لاستهداف موقع آخر في وسط المخيم. وبعد نحو 15 دقيقة من الاتصال، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بصاروخ منزلًا آخر في منطقة السوق وسط المخيم، لعائلة أبو معيلق، ويتكون من طابقين، ما أدى إلى تدميره بالكامل، وإلحاق أضرار بالغة بثلاثة منازل مجاورة، وأضرار جزئية بعدد آخر من المنازل. كما أسفر القصف عن إلحاق أضرار بعدد من المحال التجارية في المنطقة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وهاجمت طائرة مسيرة إسرائيلية، عند حوالي الساعة 19:15 من مساء يوم الأربعاء الموافق 14/10/2026، مركبة جيب في منطقة المطاحن شمال خان يونس، ما أسفر عن استشهاد المواطنين باسل نبيل عبد الرحمن قشطة، 33 عامًا، وأحمد رجا أحمد الشاعر، 38 عامًا، وإصابة آخرين بجراح متفاوتة.

يطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتحرك الجاد لإلزام إسرائيل بوقف حملة الإبادة الجماعية وحماية المدنيين وممتلكاتهم، وضمان عدم استخدام أوامر الإخلاء وسيلة لفرض التهجير، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.