الاحتلال يعتقل 12 مواطنا من طولكرم غالبيتهم أسرى محررين

وطن للأنباء: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة طالت 12 مواطنا من مدينة طولكرم وبلدتي عنبتا وفرعون بعد مداهمة منازلهم، غالبيتهم أسرى محررين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر سيف الدين حسام عزرون، وعمار يونس ونجله جاسر، والأسير المحرر جميل علي أبو حبلة من المدينة، وعبد الرحمن محمد عمر من فرعون جنوب طولكرم.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت سبعة من الأسرى المحررين من بلدة عنبتا شرق طولكرم وهم: يوسف غالب حنون، وأحمد محمود شحادة، وهشام حسام فقهاء، وليث مؤيد أبو عسل، ومحمد سليمان غانم، وعمرو أبو عسل، ومحمد موفق أبو كاملة.