"معاريف" العبرية: ما وراء إعلان دعم ترامب لنتنياهو.. ماذا كشفت الاستطلاعات؟

وطن للأنباء: أشارت صحيفة "معاريف" العبرية إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد حصل على ما أراده من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولكن بعد وصول أنباء من "إسرائيل".

جاء ذلك بعدما أعلن ترامب دعمه لنتنياهو في الانتخابات القادمة، معتبراً، في منشور عبر منصة "تروث سوشال"، أنّ نتنياهو يمثّل نوع الشريك الذي تطالب الولايات المتحدة "إسرائيل" بأن تكون عليه، مشيراً إلى أن واشنطن قدّمت الكثير من أجلها.

وأضاف ترامب أن عدم فوز نتنياهو في الانتخابات سيعني أن الولايات المتحدة ستضطر إلى "تولّي المهمة" ضد إيران بنفسها، قائلاً: "لست ميّالاً لذلك".

وختم ترامب منشوره بالتأكيد أن رسالته تمثّل "تأييداً كاملاً وتاماً" لنتنياهو في سباقه المقبل لإعادة انتخابه رئيساً للحكومة الإسرائيلية.

خلف دعم ترامب: الاستطلاعات التي وصلت إلى البيت الأبيض

ونقلت "معاريف" عن مصادر سياسية قولها إن استطلاعات معمقة نُقلت إلى ترامب أثرت في توقيت الإعلان.

وقالت مصادر في حزب "الليكود"، عقب رسالة دعم ترامب لنتنياهو، إن الإعلان كان "متوقعاً"، ولم يكن لديها شك في أن ترامب سيقف إلى جانب نتنياهو قبيل الانتخابات.

وأوضحت أن التوقيت استهدف منح الدعم بأكبر تأثير ممكن خلال الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية.

وقالت: "إن امتناع ترامب حتى الآن عن إعلان دعمه الصريح لنتنياهو هو تحديداً ما زاد الثقل الإعلامي للرسالة".

وزعم مصدر آخر في "الليكود" أن "من استنتج من الصمت أن ترامب لا ينوي دعم نتنياهو خلق توقعات ثبت بطلانها، وحوّل رسالة دعم متوقعة إلى حدث إخباري مهم".

ومع ذلك، عرضت مصادر سياسية مطلعة على الاتصالات تفسيراً إضافياً لتوقيت الإعلان، وفق الصحيفة، قائلةً إن ترامب لم يسارع إلى تقديم دعم علني لنتنياهو، لأسباب من بينها دعمه فيكتور أوربان في الانتخابات المجرية التي انتهت بخسارته.

وأضافت أن ترامب أراد تجنب رهان سياسي آخر، وتابع خلال الفترة الأخيرة استطلاعات الرأي في "إسرائيل"، ولا سيما وضع "الليكود ومعسكر اليمين".

وبحسب هذه المصادر، أظهرت استطلاعات معمقة أُجريت داخل "الليكود" تعزيز الحزب والمعسكر لموقعيهما، وصولاً إلى التعادل بين المعسكرين، بل وتقدم معسكر اليمين في بعض الاستطلاعات.

ووفق المصادر المطلعة على الاتصالات، نُقلت نتائج الاستطلاعات إلى ترامب، واقتنع على إثرها بأن نتنياهو يمتلك فرصة حقيقية للفوز في الانتخابات، وفق الصحيفة.

وقدّرت بذلك أن هذه المعطيات كانت عاملاً حاسماً في قراره نشر رسالة الدعم العلنية أمس.

وفي غضون ذلك، نشر نتنياهو مقطعاً مصوّراً بعد إعلان ترامب دعمه، قائلاً: "أطلب منكم الإصغاء جيداً إلى ما قاله الرئيس ترامب هذا المساء، لقد منحني دعماً غير مشروط، وشرح السبب أيضاً".

يُذكر أن انتخابات "الكنيست" ستجري في الـ 27 من الشهر الحالي، وسط ترقب دولي لنتائجها.