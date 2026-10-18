بالأسماء.. الاحتلال يعقد جلسات لتثبيت الاعتقال الإداري بحق 30 أسيراً الثلاثاء

وطن للأنباء: تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين، عبر عقد جلسات جديدة في محاكمها العسكرية لتثبيت أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى، في خطوة تؤكد استمرار استخدام هذا الإجراء التعسفي القائم على ما يُسمى بـ"الملف السري"، والذي يحرم المعتقلين من حقهم في محاكمة عادلة أو معرفة التهم الموجهة إليهم.

ونشرت هيئة شؤون الأسرى، اليوم الأحد، قائمة بأسماء 30 أسيرًا سوف تُعقد لهم جلسات تثبيت إداري في محكمة "عوفر" العسكرية، يوم الثلاثاء 20 أكتوبر، وهم:

1. عامر سمير إبراهيم أبو جراد

2. شادي تيسير محمد زكارنة

3. يحيى يوسف عارف جعفر

4. محمد حسن أحمد نصار

5. أشرف عفيف مفيد أبو عرة

6. محمد عمر إسماعيل مجاهد

7. فارس أيمن إبراهيم نجار

8. مهدى فالح أحمد زكارنة

9. مجد أحمد نظمي عبد الغني

10. رشيد سعيد إسماعيل رضوان

11. محمد يعقوب أحمد شتيوي

12. صايل عبد المنعم محمد صوافطة

13. رزق عبد الله مسلم رجوب

14. مجدي أسعد عبد الفتاح برادعية

15. انس هاني محمد حمدي

16. محمد صبحي محمود فايد

17. محمد طارق عبد الحميد أبو صلاح

18. محمود ماهر محمود صبح

19. نضال رضوان حسين أبو سعادة

20. عبد الرحمن هاني محمد عبدالله

21. تامر خطيب ثابت عبد

22. عبد الله إسماعيل أنيس إسماعيل

23. صايل موسى عبد المجيد شديد

24. محمود محمد راجي عبد الهادي

25. فادي صالح ربحي الغولة

26. محمود عبد الحميد محمد سوداني

27. البراء سعد الدين محمد شويكي

28. محمد محمود أحمد المعطي

29. محمد حسين حسن شلش

30. أسيد وليد علي دار عابد