الاحتلال يواصل حصاره لبلدة مادما جنوب نابلس

وطن للأنباء: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حصارها لبلدة مادما جنوب نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي مادما رامي نصار، إن جرافة تابعة لقوات الاحتلال تواصل أعمال الإغلاق والتجريف في محيط القرية، حيث أغلقت الطريق الواصل مع عصيرة القبلية، بعد أن كان يُستخدم بشكل جزئي خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع اقتلاع عدد من أشجار الزيتون في المنطقة.

وأضاف يأتي ذلك في ظل استمرار إغلاق مداخل قرية مادما منذ نحو أسبوع، حيث سبق إغلاق المدخل الشمالي، والمدخل الشرقي الواصل مع قرية بورين، والمدخل الغربي الواصل مع بلدة عصيرة القبلية، قبل أن تمتد إجراءات الإغلاق لتشمل أيضًا طريق الواد الشامي الرابط بين مادما وعصيرة القبلية.

وأشار نصار إلى أن جميع الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى القرية مغلقة بشكل كامل، دون وجود أي مدخل أو مخرج لسكانها، ما تسبب بمعاناة كبيرة للمواطنين، خاصة الموظفين والعمال والطلبة الذين غادروا القرية صباحًا ولم يعد بإمكانهم العودة إليها بمركباتهم.

وأكد أن هذا الإغلاق الشامل يزيد من حالة العزل المفروضة على القرية، في ظل استمرار تقييد حركة المواطنين ومنعهم من التنقل والوصول إلى منازلهم وأعمالهم.