وزير الدفاع الكندي يعلن سقوط قتلى في قاعدة عسكرية إثر "حادث خطير"

وطن للأنباء: أعلن وزير الدفاع الكندي ديفيد ماكغينتي في وقت متأخر السبت، سقوط قتلى وجرحى إثر حادث في قاعدة عسكرية في غرب كندا.

وقال ماكغينتي للصحافيين: “يؤسفني أن أعلن سقوط قتلى وإصابات نتيجة حادث وقع في قاعدة” وينرايت العسكرية في مقاطعة ألبرتا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يوم ‌السبت إن “واقعة خطيرة” تسبب في اندلاع حريق كبير بقاعدة عسكرية في شمال مقاطعة ألبرتا.

ذكر كارني في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن الواقعة حدثت في قاعدة وينرايت التابعة للقوات الكندية، على بعد نحو 210 كيلومترات من شرق إدمونتون.

وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الوطني الكندية إن الحكومة تراقب الوضع عن كثب وستقدم ‌معلومات إضافية فور توفرها.

وأفادت بلدية ‌وينرايت بأن الحريق تجاوز سياج القاعدة وامتد إلى المنطقة المجاورة في ‌وقت سابق من يوم السبت، ويجري العمل على إخماده بشكل مكثف. ولم تصدر أي أوامر بالإخلاء.

وقاعدة واينرايت العسكرية واحدة من أكثر قواعد الجيش ازدحاما في كندا.