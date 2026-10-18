قصف مدفعي وإطلاق نار يستهدفان مناطق متفرقة في قطاع غزة

وطن للأنباء: تواصل القصف المدفعي وإطلاق النار الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وفي مدينة غزة، استهدفت آليات الاحتلال منازل المواطنين وخيام النازحين بإطلاق النار شرقي حيّي التفاح والشجاعية، بالتزامن مع قصف مدفعي، فيما شهد حي الشجاعية انفجار صندوق يحمل مواد متفجرة أُسقط من طائرة مسيّرة إسرائيلية.

وفي وسط القطاع، أُصيب مواطن بجراح خطيرة برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي قرية المصدر، فيما طال قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الدبابات شرقي مخيم البريج.

وفي جنوبي القطاع، أطلقت الآليات الإسرائيلية نيرانها بكثافة جنوبي مدينة خان يونس، كما استهدفت بإطلاق النار خيام النازحين في مواصي مدينة رفح، بالتزامن مع قصف مدفعي شمال شرقي خان يونس.

كما استهدف قصف مدفعي المناطق الشمالية من قطاع غزة، وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية قذائفها في عرض بحر مدينة رفح جنوبي القطاع.