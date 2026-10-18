اعتقالات وإصابات ومداهمات خلال اقتحامات الاحتلال بالضفة

وطن للأنباء: شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية، اليوم الأحد، اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللتها مداهمات للمنازل والمحال التجارية، واعتقال شابين، وإطلاق قنابل الغاز والرصاص، ما أسفر عن إصابات بالاختناق وأضرار مادية، وفقًا لمصادر محلية.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة المغير شمال شرق رام الله، وداهمت منزلًا قبل اعتقال شابين منه.

كما أغلقت قوات الاحتلال مداخل بلدة سلواد شرق رام الله.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عقربا جنوب شرق المدينة، وأطلقت قنابل الغاز باتجاه معصرة للزيتون ومركبة عائلية، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، بينهم أطفال، إلى جانب وقوع أضرار مادية.

وفي محافظة الخليل، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي باتجاه مركبة قرب بلدة ترقوميا غرب المدينة، وفقًا لمصادر محلية.

أما في محافظة جنين، فاقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب المدينة، وداهمت أحد المحال التجارية، قبل أن تنسحب من البلدة لاحقًا. كما اقتحمت قرية زبوبا غرب جنين.

وفي محافظة سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي ديربلوط غرب المدينة وياسوف شرقها، وسط استمرار التحركات العسكرية في المنطقة.

وامتدت الاقتحامات إلى محيط القدس المحتلة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الرام شمال القدس، ومخيم شعفاط وبلدة عناتا، وفقًا لمصادر محلية.