الفائزة بـ"نوبل للسلام" تدعو لتحرك دولي وعقوبات لإنهاء انتهاكات دولة الاحتلال

وطن للأنباء: دعت الحقوقية من جنوب إفريقيا، نافي بيلاي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2026، المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط شعبي واقتصادي من أجل إنهاء الانتهاكات دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وقالت بيلاي القاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية، إنه "بالنظر إلى أن الفلسطينيين يناضلون من أجل حريتهم منذ أكثر من 90 عاما، أعتقد أن اهتمام المجتمع الدولي ودعمه سيعنيان لهم الكثير".

وأشارت إلى أن لجنة الأمم المتحدة التي ترأستها خلصت العام الماضي إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمثل سببا أساسيا للصراع، منتقدة تقديم الحكومات مصالحها السياسية والإقليمية على مسؤوليتها في تحقيق السلام والعدالة.

ولفتت إلى أن مجلس الأمن الدولي يمتلك أدوات عدة للرد على الانتهاكات الإسرائيلية، بينها عمليات حفظ السلام ولجان التحقيق والوساطة والعقوبات الاقتصادية.

وطالبت بتعاون دولي وإدانة للانتهاكات والمجازر بحق الفلسطينيين بمستوى التحرك الذي شهده العالم ضد نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

وشددت بيلاي على أن "الأمر الوحيد الذي لا يمكن قبوله هو عدم القيام بأي شيء".

وأضافت أن الفلسطينيين يطالبون بخطوات مشابهة لتلك التي أنهت الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، ويدركون أهمية المقاطعة الاقتصادية.

وأكدت أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 واضحة، وأن مسؤولية منع الإبادة تقع على عاتق كل دولة.

وبيّنت أن الهدف الأساسي ليس مجرد معاقبة المتهمين بعد وقوع الجريمة، بل منع تدمير أي جماعة كلياً أو جزئياً.