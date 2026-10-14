الشيخ يدين افتتاح كولومبيا "سفارة" لها بالقدس المحتلة

وطن للأنباء: أدان نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، في تصريح له اليوم الأربعاء، افتتاح الحكومة الكولومبية "سفارة "لها في القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين ضمن أراضي عام 1967.

وأضاف الشيخ: "نراها خطوة تضرب بعرض الحائط القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتنتهك الوضع القانوني والتاريخي الخاص للمدينة المقدسة".

ودعا الشيخ المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية، والتصدي للإجراءات التي تستهدف تغيير هوية القدس ووضعها التاريخي والقانوني، بما يحفظ حقوق شعبنا الفلسطيني ويصون فرص تحقيق السلام العادل والدائم.