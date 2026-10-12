الاحتلال يعتدي بالضرب على مُسنٍّ في جنين

وطن للأنباء: اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بالضرب على مسن في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، فيما داهمت منزلًا خلال اقتحامها بلدة عرابة، جنوب غربي المدينة.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق الاقتحامات والمداهمات العسكرية المتواصلة التي تنفذها قوات الاحتلال في محافظة جنين، والتي تتخللها مداهمة منازل المواطنين وتفتيشها والاعتداء على السكان.

وفي سياق الاعتداءات المتواصلة في محافظة جنين، أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن المحافظة شهدت 202 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون خلال أيلول/سبتمبر الماضي، من أصل 2051 اعتداءً سُجّلت في مختلف محافظات الضفة الغربية، بينها 1404 اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال و647 نفذها المستوطنون.