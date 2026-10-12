مفوضية اللاجئين: نقص التمويل يهدد بتخفيض العمليات الإنسانية حول العالم

وطن للأنباء: حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين برهم صالح من أن العجز الكبير في التمويل سيجبر المفوضية على إجراء تخفيضات مؤلمة في عملياتها الإنسانية حول العالم، مشيرا إلى أن إعادة الهيكلة لها حدود في مواجهة تراجع دعم المانحين.

وقال صالح، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للمفوضية في جنيف، اليوم الاثنين، إن المفوضية لم تؤمّن سوى 3 مليارات دولار، أي ما يعادل 35% من إجمالي التمويل المطلوب لعام 2026، والبالغ 8.5 مليار دولار.

وأوضح أن تمويل العام المقبل لا يزال غير مؤكد، لافتًا إلى أن التقديرات الحالية تشير إلى نحو 2.68 مليار دولار، مع إمكانية تحسن المبلغ عقب مؤتمر المانحين الذي تعتزم المفوضية تنظيمه في كانون الأول المقبل.

وأضاف أن عدد العاملين في المفوضية تقلص من نحو 20 ألف موظف عام 2024 إلى أقل بقليل من 12 ألفًا، في إطار واحدة من أكبر عمليات إعادة الهيكلة في تاريخ المنظمة، نتيجة الضغوط المالية.