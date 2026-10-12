استطلاع إسرائيلي: الليكود يتصدر بـ29 مقعدًا ويشار يحل ثانيًا بـ20

وطن للأنباء: أظهر استطلاع للرأي نشرته القناة 14 الإسرائيلية تصدّر حزب الليكود، بزعامة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، نتائج تقديرات التصويت بحصوله على 29 مقعدًا، مقابل 20 مقعدًا لحزب "يشار"، في حال إجراء انتخابات للكنيست.

وبحسب نتائج الاستطلاع، حصل حزبا "شاس" و"الديمقراطيون" على 10 مقاعد لكل منهما، فيما نال كل من حزب "يهدوت هتوراه" والقائمة العربية المشتركة 8 مقاعد.

كما أظهرت النتائج حصول أحزاب "الصهيونية الدينية" و"القوة اليهودية" و"معًا" على 7 مقاعد لكل منها، مقابل 5 مقاعد لكل من حزب "إسرائيل بيتنا" والقائمة العربية "رعم".

وفي بقية النتائج، حصل حزبا هنديل وزليخا على 4 مقاعد، وفقًا لما أوردته القناة.

وتبقى هذه الأرقام تقديرات واردة في استطلاع للرأي، ولا تمثل نتائج فعلية لانتخابات الكنيست.