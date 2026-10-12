إيران تعلن استهداف ناقلة نفط في هرمز وتتوعد برد حاسم على أي تعاون مع واشنطن

وطن للأنباء: أعلنت العلاقات العامة لبحرية حرس الثورة في إيران استهداف ناقلة النفط العملاقة الثالثة التي وصفتها بالمخالِفة في مضيق هرمز، مشيرةً إلى اشتعال النيران فيها.

وقالت بحرية الحرس إن الناقلة كانت قد أوقفت نظام الملاحة وتجاهلت تحذيراتها، بهدف العبور من مضيق هرمز والإخلال بالنظام والأمن فيه، وفق بيانها.

وحذرت بحرية حرس الثورة من أن أي تعاون بين السفن التجارية وناقلات النفط من جهة، والجيش الأميركي في المضيق ومنطقة الخليج من جهة أخرى، سيواجَه برد حاسم.

وكان قد قال نائب قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني إن بلاده درست نقاط ضعف العدو، وتعمل على إنتاج أسلحة جديدة بما يتناسب مع نتائج هذه الدراسات.

وأضاف أن إيران تعتمد تكتيكات جديدة في مواجهة التكتيكات التي يلجأ إليها العدو، مشيراً إلى تراجعه بصورة واسعة عن الحدود البحرية الإيرانية.