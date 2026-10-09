مستوطنون يسرقون أغناما ويمنعون قطف الزيتون غرب رام الله

وطن للأنباء: سرق مستوطنون مسلحون، اليوم الجمعة، أغناما من مواطن في قرية عين قينيا، غرب رام الله، واعتدوا على أهالي قرية دير ابزيع ومتضامنين أجانب، ومنعوهم من قطف الزيتون.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستعمرين المسلحين هاجموا قرية عين قينيا، وسرقوا أغناما تعود لأحد المواطنين، بحماية من جنود الاحتلال الذين منعوا صاحبها من الاقتراب منها.

وفي السياق ذاته، هاجم مستعمرون أهالي قرية دير ابزيع، وعددا من المتضامنين الأجانب الذين حضروا لمساندتهم، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم التي كانوا يقطفون فيها الزيتون.