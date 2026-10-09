الاحتلال يعتقل 9 مواطنين من الخليل بينهم مدير الحرم الإبراهيمي

وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تسعة مواطنين من مدينة الخليل، بينهم مدير الحرم الإبراهيمي الشريف.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء من مدينة الخليل، وداهمت عددا من منازل المواطنين وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها قبل أن تعتقل كلا من: صدام الجعبري، وخالد الجعبري، وإسماعيل الجعبري، ومجدي الجعبري، وسند حسين الجعبري، ومحمد نافز الجعبري، ومعتز زيدان الجعبري.

كما اعتقلت قوات الاحتلال مدير الحرم الإبراهيمي معتز حفظي أبو اسنينة، ومسؤول سدنة الحرم همام أبو مرخية، من مكان عملهما في الحرم.

وفي بلدة يطا جنوبا، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.