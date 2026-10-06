الشيخ يبحث مع نائبة رئيس المفوضية الأوروبية التطورات في فلسطين والانتخابات التشريعية

وطن للأنباء: بحث نائب الرئيس حسين الشيخ، خلال مكالمة هاتفية مع نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، آخر التطورات السياسية والميدانية، والأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، والاستعدادات للانتخابات التشريعية الفلسطينية المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل.

واستعرض الشيخ استمرار اعتداءات المستوطنين والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وما يرافقها من تدهور في الأوضاع الأمنية والإنسانية، إلى جانب الأوضاع المأساوية والكارثية في قطاع غزة، وضرورة استمرار الجهود الدولية لتوفير الإغاثة والمساعدات للشعب الفلسطيني.

وثمن الشيخ مواقف الاتحاد الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية، وجهوده في تقديم المساعدات والإغاثة لقطاع غزة، مؤكدا أهمية استمرار الدعم الأوروبي في هذه الظروف الصعبة، وطالب بدعم أوروبي للجهود الفلسطينية في مواجهة العقبات التي قد تعترض إجراء الانتخابات وتذليلها، بما يضمن مشاركة جميع أبناء شعبنا بالضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في العملية الانتخابية.

من جانبها، أكدت كالاس استعداد الاتحاد الأوروبي لنشر بعثة مراقبة انتخابية لمتابعة الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقرر إجراؤها في نوفمبر، مؤكدة أهمية إجراء انتخابات موثوقة وشاملة وشفافة، وتنسجم هذه الخطوة مع الموقف الأوروبي المعلن الداعم للانتخابات التشريعية الفلسطينية.