مستوطنون يطلقون الرصاص على رعاة أغنام في المنية ببيت لحم

وطن للأنباء: أطلق مستوطنون، اليوم الثلاثاء، الرصاص صوب رعاة أغنام في قرية المنية، جنوب شرق بيت لحم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأفاد رئيس مجلس قروي المنية أحمد كوازبة لمراسلنا، بأن مستوطنين هاجموا رعاة أغنام في منطقة "خلايل القصر" شرق القرية، وأطلقوا الرصاص باتجاههم، قبل أن يواصلوا استفزاز الرعاة والمواطنين في المنطقة.

وأضاف أن اعتداءات المستوطنين تصاعدت في الآونة الأخيرة بحق القرية وسكانها، وشملت مهاجمة منازل المواطنين ورعاة الأغنام، وتدمير خطوط المياه، وسرقة خزانات ومولدات لضخ المياه، مشيرًا إلى أن المستوطنين ما زالوا متواجدين في المنطقة.

وكانت المنية قد شهدت في تموز/يوليو الماضي هجومًا مماثلًا على منازل المواطنين، أُصيب خلاله شاب بشظايا رصاص المستوطنين، فيما أقدم المستوطنون قبل ذلك على تدمير شبكة مياه الري وإغلاق طريق مؤدية إلى منازل المواطنين.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا خلال أيلول/سبتمبر الماضي 2051 اعتداءً في الضفة الغربية، بينها 647 اعتداءً نفذها المستوطنون، وسُجل في محافظة بيت لحم 48 اعتداءً للمستوطنين خلال الشهر. كما وثقت الهيئة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2026، 14,742 اعتداءً نفذها المستوطنون في الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 66 مواطنًا.