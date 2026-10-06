مستوطنون يحرقون منزلا في قرية برقا شرق رام الله

وطن للأنباء: أحرق مستوطنون، اليوم الثلاثاء، منزلا، في قرية برقا شرق رام الله.

وأفاد رئيس مجلس قروي برقا صايل كنعان، بأن مجموعة من المستوطنين اقتحموا البلدة، وأضرموا النيران في منزل المواطن أحمد محمد باجس، ما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة في المنزل، الذي تقطنه أسرة مكونة من خمسة أفراد.

وأشار إلى أن المستوطنين قطعوا عشرات أشجار الزيتون، وحطوا مركبة المواطن باجس قبل نحو شهر، وهو يحمل الجنسية الأميركية.

وتعاني قرية برقا من اعتداءات المستوطنين بشكل يومي على منازل وأراضي المواطنين الزراعية، إضافة إلى محاولاتهم المستمرة لاقتحام القرية وترويع المواطنين.

ونفذ المستوطنون الشهر الماضي647 اعتداء، تركزت في محافظة رام الله والبيرة بواقع 506 اعتداءات، تلتها محافظة نابلس بـ342 اعتداء، ثم الخليل بـ272 اعتداء، وجنين بـ202 اعتداء، وبيت لحم بـ187 اعتداءً، وطولكرم بـ152 اعتداءً، والقدس بـ149 اعتداء.