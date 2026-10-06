قوات الاحتلال تقتحم بني نعيم وتحوّل ثلاثة منازل إلى ثكنات عسكرية

وطن للأنباء: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بلدة بني نعيم شرق الخليل، وفتشت عددًا من منازل المواطنين، وحولت ثلاثة منها إلى ثكنات عسكرية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة، وانتشرت في أحيائها وشوارعها، وداهمت وفتشت عددًا من منازل المواطنين، كما منعت الطلبة من الوصول إلى بعض المدارس.

وتشهد محافظة الخليل تصاعدًا في اقتحامات قوات الاحتلال وإجراءاتها العسكرية بحق المواطنين، بما في ذلك إغلاق الطرق والمداخل، ومداهمة المنازل وتحويل بعضها إلى نقاط وثكنات عسكرية، في إطار إجراءات الاحتلال المتواصلة في الضفة الغربية.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تواصلت خلال عام 2026 اعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين في مختلف محافظات الضفة الغربية، وشملت عمليات اقتحام ومداهمة واحتجاز وإغلاق للطرق والمنشآت، إلى جانب اعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم.