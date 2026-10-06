الاحتلال يقتحم يعبد ويحول منزل إلى ثكنة عسكرية

وطن للأنباء: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وداهمت منازل، واعتقلت عددا من المواطنين، وحققت معهم ميدانيا، قبل الإفراج عنهم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال استولت على منزل المواطن خالد وليد أبو شملة، في منطقة أول البلد، وحولته إلى ثكنة عسكرية، وأبلغت أفراد العائلة بأنها ستبقى فيه حتى يوم غد، قبل أن تنسحب صباحا منه.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل، واحتجزت مواطنين وحققت معهم داخل المنزل الذي حولته إلى ثكنة لعدة ساعات، قبل أن تفرج عنهم.

إلى ذلك، اقتحمت قوات راجلة من جيش الاحتلال منطقتي خلة الصوحة وجبل أبو ظهير في المدينة، وأجرت جولة استفزازية بين منازل المواطنين وأعاقت حركة طلبة المدارس.